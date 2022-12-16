“Değerlerimize sahip çıkalım”

Düzenlenen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecilerini ve öğrencileri yalnız bırakmadı.

Etkinliğe katılım sağlayan Aksoy, “Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması, toplumun yaşayışına önemli etkileri olan unsurlardır. Toplum olarak bizi biz yapan milli ve manevi değerler, hayatımıza yön vermekte geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlamaktadır. Değerlerimizi öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe aktarmak hepimizin başlıca görevleri arasındadır. Değerlerimizin öğrenilmesinde en önemli unsurlar ise bazen dersler bazen de ders dışı faaliyetlerdir. Gizil öğrenmelerin en büyük kaynağı olan ders dışı faaliyetler öğrencilerimize önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bunun en güzel örneğini Ahmet Yesevi İlkokulumuz tarafından düzenlenen Meyve Şenliğinde gördük. Sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma ve vatanseverlik değerlerinin kazanılmasına katkılar sunan bu güzel etkinliği hazırlayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi