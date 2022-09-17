Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılış töreninde Avukatlık Kanunu'nun yeniden düzenleneceğini söylediğini hatırlatarak, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü ve bununla ilgili bilim komisyonlarının da oluşturulduğunu aktardı. Bakan Bozdağ, mevzuat izin vermesine rağmen Adalet Bakanlığının bu adımı atmaması halinde barolara bu konuda hak vereceğini belirterek, "Bunu bile bile 81 baro imza atıp bildiri yayımlıyor. Mevzuat, bizim açıklamalarımız ortadayken, bu konuda düzenleme yapacağımızı ve iyileştirmeyi sağlayacağımızı açık açık beyan etmişken, vakti gelmeden önce de bunu bizim yapmamız mümkün değilken, kalkıp sanki yarın yapılması mümkün de yapmıyormuşuz gibi eylem kararı alıp hem bakanlığı hem hükümeti töhmet altında bırakıp vatandaşları mağdur etmek, iyi niyetli bir yaklaşım kesinlikle değil" dedi.

Bozdağ, siyasi bir mücadeleye baroların alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Siyasi bir mücadeleye baroları lütfen alet etmeyin. AK Parti karşıtı olabilirsin. Lütfen ama buna baroyu alet etmeden yap. Eğer siyaset yapmak istiyorsanız çıkarsınız bir partiye üye olursunuz, zaten avukatların siyaset yapmasına engel yok. Gidersiniz yaparsınız ama ben avukatların hakkını koruyorum diyerek avukatları siyasi mücadelede bir taraf haline getirmeyi biz kabul edemeyiz. Bu haksız bir durumdur."

Adalet Bakanlığının Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade taleplerini ilgili ülkelere gönderdiğini söyleyen Bozdağ, "Artık bundan sonraki aşama, bu iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan'a da, Arnavutluk'a da ulaştı. Her iki tarafta da değerlendirmeler devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki soru üzerine Bakan Bozdağ, terörle mücadelede Türkiye'ye destek verilmesi şartıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay verileceğini, her iki ülkede hem FETÖ'ye hem de PKK'ya en üst düzeyde desteğin devam ettiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklular hakkındaki sözlerine de cevap veren Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yandan yargı bağımsızlığı diyorlar, bir yandan mahkemeyi tasfiye edip kendini mahkeme yerine koyuyor. Öte yandan da bizi eleştiriyorlar, 'niye sessiz kalıyorsun' diye. Benim işim mahkemenin nasıl karar vereceğine karışmak değil ki? Hukukla ilgili politikaların oluşturulması ve varsa sorunlar onların çözülmesi olarak çalışmaktır. Yargı kendi seyri içerisinde çalışacaktır, işleyecektir. Bırakın yargı kendi seyri içerisinde işlesin. Herkes hakimliğe, savcılığa lütfen soyunmasın. Yargı yanlış karar verebilir mi, verebilir. Ama bunu düzeltecek mekanizmalar var. Bu süreçleri işletmek doğru olandır. Hakim, savcılarımıza büyük bir haksızlık yapılıyor."

Adalet Bakanı Bozdağ, altılı masada HDP'nin de bulunduğu tartışmasına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "HDP seçmeninin oyu olmadan bırakın kazanmayı, yüzde 50'ye yaklaşan oy alabilirler mi? Oylar ortada. Herkes biliyor ki HDP, buranın gizli değil, aşikar ortağı. Ne kadar gizlerlerse gizlesinler. Eğer öyleyse kamuoyunda çıkıp, 'HDP'lilerin oyunu istemiyorum, HDP'nin desteğini istemiyoruz' diye söyleyeceksin. Masada oturmuyor ama masada oturan hepsinin ayarını bozuyor." »İHA

