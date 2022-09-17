Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29

Değerlendirmeler devam ediyor

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade taleplerinin ilgili ülkelere gönderildiğini belirterek, "Artık bundan sonraki aşama, bu iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan'a da, Arnavutluk'a da ulaştı. Her iki tarafta da değerlendirmeler devam ediyor" dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Değerlendirmeler devam ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılış töreninde Avukatlık Kanunu'nun yeniden düzenleneceğini söylediğini hatırlatarak, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü ve bununla ilgili bilim komisyonlarının da oluşturulduğunu aktardı. Bakan Bozdağ, mevzuat izin vermesine rağmen Adalet Bakanlığının bu adımı atmaması halinde barolara bu konuda hak vereceğini belirterek, "Bunu bile bile 81 baro imza atıp bildiri yayımlıyor. Mevzuat, bizim açıklamalarımız ortadayken, bu konuda düzenleme yapacağımızı ve iyileştirmeyi sağlayacağımızı açık açık beyan etmişken, vakti gelmeden önce de bunu bizim yapmamız mümkün değilken, kalkıp sanki yarın yapılması mümkün de yapmıyormuşuz gibi eylem kararı alıp hem bakanlığı hem hükümeti töhmet altında bırakıp vatandaşları mağdur etmek, iyi niyetli bir yaklaşım kesinlikle değil" dedi.
Bozdağ, siyasi bir mücadeleye baroların alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Siyasi bir mücadeleye baroları lütfen alet etmeyin. AK Parti karşıtı olabilirsin. Lütfen ama buna baroyu alet etmeden yap. Eğer siyaset yapmak istiyorsanız çıkarsınız bir partiye üye olursunuz, zaten avukatların siyaset yapmasına engel yok. Gidersiniz yaparsınız ama ben avukatların hakkını koruyorum diyerek avukatları siyasi mücadelede bir taraf haline getirmeyi biz kabul edemeyiz. Bu haksız bir durumdur."
Adalet Bakanlığının Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade taleplerini ilgili ülkelere gönderdiğini söyleyen Bozdağ, "Artık bundan sonraki aşama, bu iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan'a da, Arnavutluk'a da ulaştı. Her iki tarafta da değerlendirmeler devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki soru üzerine Bakan Bozdağ, terörle mücadelede Türkiye'ye destek verilmesi şartıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay verileceğini, her iki ülkede hem FETÖ'ye hem de PKK'ya en üst düzeyde desteğin devam ettiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklular hakkındaki sözlerine de cevap veren Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir yandan yargı bağımsızlığı diyorlar, bir yandan mahkemeyi tasfiye edip kendini mahkeme yerine koyuyor. Öte yandan da bizi eleştiriyorlar, 'niye sessiz kalıyorsun' diye. Benim işim mahkemenin nasıl karar vereceğine karışmak değil ki? Hukukla ilgili politikaların oluşturulması ve varsa sorunlar onların çözülmesi olarak çalışmaktır. Yargı kendi seyri içerisinde çalışacaktır, işleyecektir. Bırakın yargı kendi seyri içerisinde işlesin. Herkes hakimliğe, savcılığa lütfen soyunmasın. Yargı yanlış karar verebilir mi, verebilir. Ama bunu düzeltecek mekanizmalar var. Bu süreçleri işletmek doğru olandır. Hakim, savcılarımıza büyük bir haksızlık yapılıyor."
Adalet Bakanı Bozdağ, altılı masada HDP'nin de bulunduğu tartışmasına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "HDP seçmeninin oyu olmadan bırakın kazanmayı, yüzde 50'ye yaklaşan oy alabilirler mi? Oylar ortada. Herkes biliyor ki HDP, buranın gizli değil, aşikar ortağı. Ne kadar gizlerlerse gizlesinler. Eğer öyleyse kamuoyunda çıkıp, 'HDP'lilerin oyunu istemiyorum, HDP'nin desteğini istemiyoruz' diye söyleyeceksin. Masada oturmuyor ama masada oturan hepsinin ayarını bozuyor." »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirmeler Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur park tamamlanıyor
Huzur park tamamlanıyor
Yakacık’ta bir araya geldiler
Yakacık’ta bir araya geldiler
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
Basın buluştu
Basın buluştu
Etkinlikler ile kutlandı
Etkinlikler ile kutlandı
Mezarlıklara sahip çıkıldı
Mezarlıklara sahip çıkıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim