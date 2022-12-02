Değerlendirme yapıldı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi makamında ziyaret eden Öz Büro İş Sendikası Yozgat İl Başkanı İhsan Kuşçu, sendika yetkilileriyle 10 no'lu iş kolundaki üyelerin talep, sorunlarını ve çözüm yollarını görüştü.

Nazik ziyaretlerinden dolayı sendika yönetimine teşekkür eden İl Müdürü Neşeli, “Sendikacılığın özük ve mali haklar ile birlikte değerler sendikacılığındaki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

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