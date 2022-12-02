Değerlendirme yapıldı

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş) bağlı Öz Büro İş Sendikası Yozgat İl Başkanı İhsan Kuşçu ve Yönetimi Kurulu üyeleri İsmail Dalarslan ile Nihat Saydam Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

02 Aralık 2022 Cuma 02:11
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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi makamında ziyaret eden Öz Büro İş Sendikası Yozgat İl Başkanı İhsan Kuşçu, sendika yetkilileriyle 10 no'lu iş kolundaki üyelerin talep, sorunlarını ve çözüm yollarını görüştü.
Nazik ziyaretlerinden dolayı sendika yönetimine teşekkür eden İl Müdürü Neşeli, “Sendikacılığın özük ve mali haklar ile birlikte değerler sendikacılığındaki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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