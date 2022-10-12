Değerlendirme yapıldı

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Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakam Recep Aydın öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
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Okul ziyaretleri kapsamında öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Aydın, Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. 
Aydın’a ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti. 
Sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet eden Aydın, ardından okul öğretmenleriyle eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. 
Okul Müdürü Hüseyin Coşkun’dan okulun genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Aydın, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar ve öğrencilere başarılar diledi. 
»Haber Merkezi

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