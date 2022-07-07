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Değerlendirme yapıldı

Yozgat Sağlık Müdürlüğü tarafından Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme 2022 Komisyon Toplantısı yapıldı. 

07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Değerlendirme yapıldı

Üç ayda bir düzenli olarak yapılan toplantı İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Müdürlük Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Yozgat Merkez ve ilçelerindeki hastanelerden yoğun bakım sorumlu hekimleri katıldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Kayhan'ın sunum gerçekleştirdiği toplantıda, yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşülerek çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.
»Haber Merkezi

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Değerlendirme Yapıldı
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