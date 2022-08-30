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Değerlendirme toplantısı yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında okul müdürleriyle Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Eğitimle ilgili değerlendirme toplantısında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları, taşımalı eğitim yemek alımları, ücretsiz ders kitapları ve kaynak kitaplar, büyük ve küçük onarımlar, okulların temizliği ve ihtiyaçları, öğretmen ders dağılımı ve eğitim bölgesi planlamaları, TYP planlaması, ücretli öğretmen görevlendirmesi, öğrenci kayıtları, okulların engelli erişim durumları, pansiyonların hazırlanması ve planlanması, belirli gün ve haftaların görev dağılımı,10.000 Okul Projesi,1.000 Okul Projesi, okul öncesi eğitim ve kayıtları, Aile Okulu Projesi, ESER Projesi, hayat boyu öğrenme ve yapılacak çalışmalar ve YKS sonuçlarının değerlendirilmesi konuları görüşülerek kararlar alındı.
Okul müdürlerin talep ve önerileri alıp, fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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