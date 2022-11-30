Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,48
ALTIN
1.051,18
DOLAR
18,65
STERLİN
22,36
EURO
19,33

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Sarıkaya ilçesinde, İlçe müftülüğü tarafından oluşturulan kadın komisyonu ile ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. 

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Değerlendirme toplantısı yapıldı

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren'in başkanlığında özellikle kadınların müftülüğün dini ve hayri hizmetlerine katkılarının daha disiplinli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi konusunda istişare etmek üzere oluşturulan komisyonla  değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Yapılan toplantı hakkında açıklamada bulunan Müftü Elveren, "Kur'an kurslarımızın ve cami müştemilatlarındaki ihtiyaçların giderilmesi hususlarında çok yararlı müzakerelerin ve fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda alınan kararların uygulanmasında gayret göstermenin önemi üzerinde duruldu. Kısa zaman içerisinde tekrar bir araya gelerek yapılan hazırlıkların değerlendirilmesi kararı alındı." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜREKLER YANDI
YÜREKLER YANDI
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Sorunlar masaya yatırıldı
Sorunlar masaya yatırıldı
Hizmetler konuşuldu
Hizmetler konuşuldu
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
3 zanlı tutuklandı
3 zanlı tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim