Değerlendirme toplantısı yapıldı

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren'in başkanlığında özellikle kadınların müftülüğün dini ve hayri hizmetlerine katkılarının daha disiplinli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi konusunda istişare etmek üzere oluşturulan komisyonla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı hakkında açıklamada bulunan Müftü Elveren, "Kur'an kurslarımızın ve cami müştemilatlarındaki ihtiyaçların giderilmesi hususlarında çok yararlı müzakerelerin ve fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda alınan kararların uygulanmasında gayret göstermenin önemi üzerinde duruldu. Kısa zaman içerisinde tekrar bir araya gelerek yapılan hazırlıkların değerlendirilmesi kararı alındı." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

