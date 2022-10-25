Değerlendirme toplantısı yapıldı





Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.

27-30 Ekim tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan Yozgat Tanıtım Günlerinde, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra lezzetler de tanıtılacak.

Yapılan çalışmaları değerlendirmek için bir kez daha toplandıklarını belirten Vali Polat, “27- 30 Ekimde yapılan Ankara Millet Bahçesinde Yozgat Tanıtım Günleri ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için bir kere daha toplandık. İnşallah Yozgat’ımızı en iyi şekilde Ankaralı hemşehrilerimize tanıtmak çabası içindeyiz. Yozgat’ımızı en iyi şekilde tanıtmak için çalışıyoruz. Umarım hep beraber basınımızı desteği ile en iyi şekilde tanıtırız.” dedi. »Muhammed Üstüntaş

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