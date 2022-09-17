Değerlendirme toplantısı

İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam, Fahrettin Arslan, SHM Müdürleri ve ASDEP personelinin katıldığı toplantıda İl Müdürü Abdullah Neşeli "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Bakanlığımızca başlatılan Ulusal Hane Ziyareti Programı ilimizde uygulamaya başlanmıştır. ASDEP personelince gerçekleştirilen hane ziyaretleri ile İl Müdürlüğümüzden düzenli veya süreli yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine ziyaret gerçekleştirmekteyiz. Ziyaret programı başladıktan bu tarafa 642 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Amaç talep odaklı değil arz odaklı hizmet sunmaktır. İlimiz genelinde halkımızın bir ihtiyacı var mı, bir sosyal desteğe ihtiyacı var mı, sosyal yardıma ihtiyacı var mı? tespit etmek gerekirse ilgili kuruluşlara yönlendirmektir. Bu program ile 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Yapılan tüm ziyaretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili ortak formlara işleyip hem birimlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracağız ve hızlandıracağız, hem de girilmemiş bir hane bırakmayacağız." dedi.

Toplantı İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam ve Fahrettin Aslan'ın ziyaretlerde dikkat edilmesi gereken kurallar ve çalışma esasları hakkındaki açıklamaları ile sona erdi. »Haber Merkezi