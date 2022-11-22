DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekât polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet göstermiş ve kentte ikamet ettiği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. »İHA