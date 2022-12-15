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Dayanışma gecesi düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bahadın Kültür Derneğince düzenlenen Bahadınlar Dayanışma Gecesi’ne katıldı.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Dayanışma gecesi düzenlendi

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen programa, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yanı sıra Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Bahadın Belediye Başkanı Yurseven Bozdemir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Göreve geldiği günden bu yana hemşehri derneklerine önem verdiğini dile getiren Başkan Yaşar, “Hemşehri derneklerinin tüm etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Çünkü hemşehri dernekleri gelenek görenekleri yaşatmada önemli bir rol üstleniyor. Doğduğumuz toprakları da doyduğumuz toprakları da unutmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı olan her sivil toplum kuruluşuna ve hemşehri derneklerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. »İHA

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Dayanışma Gecesi Düzenlendi
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