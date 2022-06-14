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Danışmandan ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Din Sosyoloğu Dr. Muhammed Çakmak ile birlikte Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

14 Haziran 2022 Salı 23:31
Danışmandan ziyaret

İl Başkanı Abdullah Yaşar, İl Yöneticisi Kadir Batur ve Emekli İmam Hatip Şenol Öztekin’in de eşlik ettiği programda ilk olarak Yozgat Müftüsü Ali Gülden ziyaret edildi. Müftü Ali Gülden ve Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ile birlikte görüşen heyet, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aldı.
Milletvekili Ali Keven, Din Sosyoloğu Dr. Muhammed Çakmak ve İl Başkanı Abdullah Yaşar,  Müftülük ziyaretinin ardından Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’i ziyaret etti. Yozgat’ın kanaat önderlerinden olan Ali Şakir Ergin’e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileten heyet Vakıf Başkanı Ali Şakir Ergin’e teşekkür ederek ayrıldılar. 
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 14.06.2022 18:07
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Danışmandan Ziyaret
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