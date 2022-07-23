Dane kaybına dikkat!

Yozgat merkez ve ilçe köylerinde denetime çıkan ekipler biçerdöverleri tarlada biçim yaparken denetliyor. Biçimi yapan kişinin operatör belgesinden dane kaybına kadar birçok hususu denetleyen ekipler yapılan denetimlerde dane kaybının minimum seviyede tutulması amaçlanıyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi bünyesinde biçerdöverlerle yapılan hasatları kontrol etmek ve denetlemek amacıyla özel ekipler kurduklarını, sezon boyunca biçerdöverlerin denetleyerek dane kaybı ölçümlerinin devam edeceğini söyleyen Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Milli servetimizin heba olmaması için hem üreticilerimizin hem biçerdöver operatörlerinin hem de kontrol ekiplerimizin özverili hareket etmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizden, kurallara uymayan ve dane kaybına neden olan biçerdöver sahibi ve operatörlerini, en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi suretiyle katkı sağlamaları beklenmektedir” dedi. » Haber Merkezi