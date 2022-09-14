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Dalları sanat eserine dönüştürüyor

Yozgat’ta kuş, kurt, aslan, leopar gibi hayvan figürlerini ceviz ve gürgen dallarına işleyerek birbirinden değişik ve farklı özelliklere sahip baston ve asa üreten Müslüm Bükücü, görenlerin beğenisini kazanıyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Dalları sanat eserine dönüştürüyor

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Müslüm Bükücü, hayvan otlatırken doğada bulduğu ceviz ve gürgen dallarını çeşitli motiflerle süsleyerek birbirinden ilginç sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Herhangi bir eğitim almadan, sosyal medyadan izlediği videolarla baston ve asaların sap kısımlarına kurt, kuş, aslan, yılan gibi hayvanların figürlerini işleyen Bükücü, bu eserleri törpü, keski ve çekiç kullanarak yapıyor. El emeği göz nuru ürünleri, işlemesi ve ağacın kalitesine göre değişen fiyatlarla meraklılarına sunan Bükücü, şehir içi ve şehir dışından da sipariş alıyor.
Baston yapımı için ceviz, gürgen ve kızılcık ağaçlarının dallarını tercih ettiğini anlatan Bükücü, “Bu işe hobi olarak başladım. Şu anda profesyonelliğe doğru gidiyorum. Masa üstü isimlik, baston, asa yapıyorum. Kurt, kuş, aslan, leopar çeşitleriyle baston ve asalarımızı çeşitlendirdik. Sosyal medyadan bu işi yapan ustaları izleyerek öğrendim. Bu işin okulunu okuyup eğitimini almadım. Kendi kendimi deneyerek bu işi ilerlettim. Şu anda bir hayli yoğun siparişimiz var, siyasilere, il dışına birçok yere bu ürünleri gönderdim. Türkiye’nin her noktasına bu ürünleri gönderdim, şehir içi ve dışı satışlarımız var” dedi.
Köyde hayvancılıkla uğraştığını ve boş vakitlerini baston ve asa yaparak geçirdiğini de belirten Bükücü, “Hayvancılıkla uğraşıyorum, boş vakitlerde, çay ve yemek molasında bu işle uğraşıyorum. Tamamen bunlar el emeği tek tek her köşesine dokunarak yapıyorum, herhangi bir makine kullanmıyorum. Bu ürünlerin desteklenmesini istiyorum. Destek görürsem daha güzel ürünler çıkaracağıma inanıyorum. Elimizdeki kısıtlı imkânlarla ancak bu kadar yapabiliyorum.” şeklinde konuştu. »İHA

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Dalları Sanat Eserine Dönüştürüyor
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