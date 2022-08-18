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Daha konforlu yol

Boğazlıyan ilçesinde, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede kilit parke düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Daha konforlu yol

İlçenin daha estetik ve daha konforlu yollar, cadde ve sokaklara kavuşması adına belediye ekipleri sahada çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, ilçenin dört bir tarafında kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmeyi sürdürüyor. 
Boğazlıyan Belediyesi olarak vatandaşlara verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, hizmetin en iyisini yapmak için tüm ekipleriyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Coşar, “Tek bir derdimiz var o da ilçemize ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini en iyisini yapmak. Bizler de yol medeniyettir diyor ve bu düsturla çalışıyoruz. Bu çerçevede ekiplerimiz, vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için ilçe genelinde kilitli parke yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yoğun bir çalışma içinde olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Daha Konforlu Yol
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