Daha kaliteli hizmet



Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Sabür Zengin ile birlikte Yoğun Bakım Uzmanları ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarıyla kahvaltıda buluştu.

Yapılan kahvaltıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tüm sağlık çalışanlarıyla zaman zaman bir araya gelerek daha iyi hizmet edebilmek için önerilerini dinlediklerini belirten Kozan, “Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesi olma özelliği olan hastanemizde vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz Doktorlarımız ile güzel bir ortamda fikir ve bilgi alışverişinde bulunduk. Bizim tek düşüncemiz ortak bir fikir ile vatandaşlarımıza hizmet etmek ve hastalarımızın hastanemizden memnun ayrılmalarını sağlamaktır.” dedi.