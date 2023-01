“Daha güzel günlere”

Yeni yapılandırma kanunu hakkında SMMMO Başkanı Harun Evcimen, yazılı basın açıklamasında bulundu.

“Yeni yapılandırma kanunu vatandaşın beklentisine bu defa cevap vermeli!” diyen Evcimen, “Bundan önceki dönemlerde ardı ardına çıkarılan kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanunlar vatandaşlarımızın beklentisine tam olarak cevap veremediği gibi kati olarak ta çözüm getirmemiştir. Bu durumdan çoğunlukla hem devletimiz hem de milletimiz memnun kalmamıştır. Çünkü bundan önce yasalaşmış ve uygulamaya konulmuş olan yeniden yapılandırma kanunlarının olmazsa olmaz şartları hem yapılandırma taksitlerini aksatmadan ödemeyi hem de cari aya ait kamu ödemelerini vadesinde ödemeyi gerektiriyordu. Zaten kamuya olan borçları evvelden beri birikmiş ve ödenemez hale gelen esnaf bu yapılandırma kanunlarından tam anlamıyla faydalanıp, ekonomik olarak rahat bir nefes alamamıştı.

Borçlu olan insanlar bir defaya mahsus kamuya olan borçlarının tamamını ödeyip sıfırlamış olsalar bir daha kesinlikle ne yapıp edip cari aylara ait kamu ödemelerini zamanında ve aksatmadan ödemeyi hedeflemektedirler, ama maalesef bu aşamaya bir türlü gelemeyen esnaflar ne olacağını bilememenin vermiş olduğu umutsuzlukla sadece günü kurtarma gayreti içerisinde gelip gitmektedirler. Madem yeni bir yapılandırma kanunu gündemde o halde tam zamanı diye düşünüyoruz. Çünkü 2023 yılı ülkemiz ve vatandaşlarımızın için özel bir yıl, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 100 yıllık koca bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ettiği gibi bu yapılandırma kanunuyla birlikte devletine olan borçlarının tamamını ödeyip borçlarını sıfırlama yönünde büyük beklenti içerisindedirler.

Bu güne kadar bu necip millet her zaman ve her şartta devletine karşı görevini tam olarak yerine getirmiştir ve halende getirmektedir. Şimdi sıra bu ülkedeki en büyük baba olan Devlet babada. Bu defada devlet baba milletine karşı Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı, en etkin ve en uzun vadeli kamu alacaklarını yeniden yapılandırılması kanunun vatandaşının beklediği ölçüde yapmalıdır ve yapacağı inancı içerisindeyiz.

Kamu kurum ve kuruluşlarına borcu olan vatandaşların daha önceki yapılandırma kanunlarında olduğu gibi 36 ay gibi kısa vadeli değil, 10-15 yıl vadeye yayılarak ödeme kolaylığı sağlanmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Böylelikle esnaf hem yapılandırma taksitlerini hem de cari ay ödemelerini rahatlıkla yapabilecek duruma gelecektir.” ifadelerini kullandı.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

Evcimen, “Peki birde madalyonun diğer yüzü var ki; son derece haklı olan insanların yer aldığı büyük bir çoğunluktur orası. Kamuya olan borçlarını belki de birçok günlük ihtiyaçlarından kısarak, bin bir fedakarlıkla vadesinde ödeyen ve hiçbir suretle kamu borcu olmayan vatandaşlarımızda bu tür yapılandırma kanunlarından son derece şikayetçi olmaktadırlar. ‘Bütün vergi, SGK ve Bağ-kur primi ve diğer vergilerimizi zamanında ödediğimiz için biz suçlu muyuz?’ der gibiler adeta. Bu vatandaşlarımıza da devletimiz tarafından bir nevi ödül verilmeli ve kamuya yapacakları bütün ödemelerinde belirli oranda ( yüzde 10-15-20 gibi) indirim yapılmasının adilane olacağını ve vatandaşlarımızın da bundan son derece memnun olacakları fikrindeyiz. Devletimiz her zaman vatandaşına karşı büyüklüğünü göstermiş ve her defasında gereğini yapmıştır, bu defada daha fazlasını yapacağı inancındayız.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi