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Daha güvenli Yozgat

Rize Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinden Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kenan Şaban Süzgün, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

18 Kasım 2022 Cuma 02:26
Daha güvenli Yozgat

Polisevi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda Süzgün, Yozgat'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. 
Yozgat halkının vatanını milletini seven her zaman devletinin yanında olduğunu belirten Süzgün, emniyet personelinin de kentte var olan huzur ve güveni daha yukarılara taşımak için çalışacağını belirtti. 
Süzgün, özellikle bağımlılıkla mücadeleye ağırlık vereceklerini vurgulayarak, “Okullarda bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenleyeceğiz. 'En iyi narkotik polisi, anne', projesini babalar için de uygulayacağız. Eğitimlere, anne, baba ve öğretmenleri dahil edeceğiz.” diye konuştu. 
Emniyet Müdürü Süzgün, gazetecilerin, bulundukları bölgenin, gözü ve kulağı olduğunu, halkın doğru bilgilendirilmesinde önemli görevler üstlendiğini sözlerine ekledi. 
»Rabia Şahin 

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Daha Güvenli Yozgat
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