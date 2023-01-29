Daha güvenli yollar

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alternatif yol çalışmaları ile ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu ve yol güvenlini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Ekinci, “Yapımı devam eden alternatif yol ve tabiat parkındaki çalışmaları yerinde inceledik. Sevdamız Sorgun. Sorgun için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollara sahip olmaları için belediye ekiplerimiz ile beraber çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi