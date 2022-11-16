“Daha fazla vergi veriyorlar”

Kamu da hem vergi dilimi, hem de vergi oranı nedeniyle mağduriyet yaşayan kamu çalışanlarının Ekim ve Kasım ayı itibariyle pozisyonlarına göre yüzde 20 – yüzde 27 oranında vergi ödediklerini belirten Taşkın, sağlık çalışanlarına Kasım ayında ödenen tavan ve teşvikten daha fazla vergi ödediklerini belirterek bu adaletsizliğin önlenmesini istedi.

Taşkın, kamuda çalışan işçilerin maaş kayıplarının Denge Ödeneği ile karşılandığını, ancak memurların Mart ayından başlamak üzere yılsonuna kadar fazla vergi ödemeleri nedeniyle büyük ölçüde gelir kaybına neden olduklarının altını çizdi.

Kamu işçilerinin ikinci bir işte çalışma imkânlarının bulunduğunu, siyasi partilere üye olabildiklerini ve gelir getirici iş yapabilmelerinin önü açıkken 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışan devletin asli ve sürekli görevlerini yürüten memurların sosyal imkânlardan kısıtlanması bir yana bir de vergi dilimi yüzünden yüksek vergi oranına takılmaları nedeniyle daha yüksek vergi ödemek zorunda bırakıldıklarını belirten Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Memurları vergi zulmünden kurtarmak için vergi dilimi yükseltilmelidir. Mevcut vergi dilimi ile memurun ödediği vergi daha fazladır. Yıllardır vergi oranının yüzde 15’de sabitlenmesini talep ediyoruz. Zira memurun ödediği vergide büyük bir adaletsizlik var. Bugünkü vergi dilimi, memurun maaşına yapılan artışın ve enflasyonun altında kaldığı için fazla vergi ödeniyor. Sağlık teşkilatlarında çalışanlar 2022 yılı Ekim ve Kasım aylarında yüksek vergi ödemişlerdir. Ekim ayında yardımcı hizmetlinin ödediği vergi 1.093,93 lira, sağlık personelinin ödediği vergi 1.987,66 lira, doktorun ödediği vergi 3.172.07 lira, tekniker 1.873.11 lira gelir vergisi ödemiştir. Kasım ayında yardımcı hizmetli 1.414.45, sağlık personeli 1.988.61, doktor 3.237.52, tekniker 1874.06 lira gelir vergisi ödemiştir. 1. Derecenin 4. Kademesinde çalışan bir memur yüzde 27 vergi oranı nedeniyle fazla vergi ödemektedir. Vergi dilimi yükseltilmeli, vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, eşel mobil sistemine geçilerek hem maaş ve ücretlerde, hem de vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz.” »Haber Merkezi

