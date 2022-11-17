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“Daha dikkatli olun!”

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde, belediye ekipleri tarafından logar temizliği yapıldı. 

17 Kasım 2022 Perşembe 02:23
“Daha dikkatli olun!”

Belde de tıkanan logarlar belediye ekipleri tarafından temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.
Yapılan temizlik hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Yusuf Büyük, “ Belediye personellerimiz tarafından tıkanan logar kanalının temizliği yapıldı. Ovakent'li vatandaşlarımızın art niyetli olmadıklarını biliyoruz ama azda olsa art niyetli kişilerde var. Logar giderinden çıkartılanlar ( kremit kırığı,büyük taşlar, odun parçaları, kemik parçaları ve benzeri) art niyetli kişiler tarafından atılarak vatandaşlarımızın zor durumda kalmasına yol açıyor. Bu yapılana doğrudan doğruya vatan hainliği denir. Bu konuyu siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmak istemezdik ama çok sayıda şikayetler geliyor. Art niyetli olan kişileri öncelikle Allah'a havale ediyor sonra siz değerli vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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