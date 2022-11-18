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Dağıtım devam ediyor

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nce hazırlanan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen Yozgat Süt Toplama Projesi kapsamında süt soğutma ve toplama tankı dağıtımı devam ediyor.

18 Kasım 2022 Cuma 02:56
Dağıtım devam ediyor

Proje kapsamında Yozgat'ta 50 adet 300 litrelik süt soğutma ve toplama tankı dağıtımı gerçekleştirildi.
Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında bulunan Yozgat’ta süt üretimi artarken, çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarda devam ediyor.
Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, tarım ve hayvancılıkta hayata geçirdiği projelerle üreticilere önemli katkılar sunarken, süt üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda süt soğutma tankı kazandırdı.  Sağlıklı toplum açısından sütün besin değerinin ve kalitesinin bozulmaması adına sağlanan destek sayesinde üreticilerin yüzü güldü. 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Selvi Yozgat süt toplama merkezinde daha önceden tespit edilen küçük ölçekli süt üretimi yapan işletmelere tankların tesliminin yapıldığını söyledi.
Başkan Selvi, tankların hangi vasıfla kullanılacağı, kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, kullanımın sonucunda nelerin değişeceğine yönelik bilgilendirme yaptı.
Selvi, “Proje ile küçük süt üretici işletmeler tarafından toplanacak sütün kalitesinin artacağını, tanklar sayesinde toplanan sütün steril ortamda gerekli soğukluk derecesi ile daha iyi ortamlarda saklanacak. Sütün fabrikaya kadar taşınması esnasında kooperatiflerin süt soğutma tanklarına ihtiyacı var. Sütün besin değerinin ve kalitesinin bozulmaması adına sütün hızlı bir şekilde soğutulması gerekiyor. Soğuk zincirin kırılması halinde tüketicinin içeceği sütteki besin değeri düşer. Biz de süt soğutma tanklarını üreticilerimizin kullanımına sunduk. Üretimi desteklemeye ve üreticiye destek vermeye devam edeceğiz” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Dağıtım Devam Ediyor
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