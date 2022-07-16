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Dadaş Şenliği yapıldı

Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde Dadaş Şenliği düzenlendi. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Dadaş Şenliği yapıldı

Gerçekleşen şenliğe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, Belediye Meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Adem Alıç, Ülkü Ocakları Genel Merkezi İdari Amiri Mete Eke, Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Kadir Başkal ve Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci katıldı. 
Birincisi düzenlenen “Yeniyapan Köyü Dadaş Şenliği''ne katılarak köyde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Yalçın, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, özellikle şehir dışından ve yurt dışından hemşehrilerimizi ağırladığımız bu dönemde bizleri bir araya getirerek özlem gidermemizi sağlayan köy şenliklerimiz bizler için oldukça önemlidir. Bugün burada siz değerli vatandaşlarımızla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şenliğin yapılmasında büyük emeği olan başta köy muhtarımız İsa Ceylan'a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen program ozan ve âşıkların atışmaları ve halaylarla devam etti. »Rabia Şahin

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Dadaş Şenliği Yapıldı
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