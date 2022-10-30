Cumhuriyet’in 99. yılı

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. yıldönümü etkinlikler ile kutlandı.

Sokak ve caddelerin bayraklarla donatıldığı Boğazlıyan da, 29 Ekim kutlamaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, Kaymakam Recep Aydın’ın kutlamaları makamında kabul etmesi ile başladı.

Saygı duruşuna müteakip İstiklâl Marşı’nın okunması ile tören başladı.

Törende konuşan Kaymakam Aydın, “Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümünü birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylemiştir; ‘Cumhuriyeti biz kurduk, Türk Milletine armağan ediyoruz. Onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Demokrasinin bütün prensipleri ile taçlandırılması noktasında zamanla bu millet tarafından mutlak suretle yapılacaktır’ ifadelerini kullanarak, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.” dedi.

Konuşmalarının ardından okulların hazırlamış olduğu birbirinden güzel gösteriler ve folklor ekiplerinin rengarenk elbiselerinin içinde değişik gösterileri başarıyla sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Koşusu ve spor müsabakası düzenlendi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemi ile ilgili okudukları şiirlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.

SARIKAYA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.Yılı Sarıkaya ilçesinde etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda halkla iç içe, coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel alanda bulunan Sarıkayalıların Cumhuriyet Bayramını kutlamasıyla başlayan kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Daha sonra Kaymakam Serin, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

İlçede eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan yöresel halk oyunları, okulların hazırlamış oldukları gösteriler ve şiirler büyük bir beğeniyle izlendi.

Program öğretmen ve öğrencilerin yaptığı geçit töreninin ardından son buldu.

Törene Kaymakam Samet Serin ile eşi Şefika Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Elvan Uzunöz, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Şemsinnur Göçer, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Süleyman Çetin, Siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe stadyumunda düzenlenen kutlamalara ilçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkan Vekili Erol Kızılkaya, ilçe protokolü, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kutlama programında okullar tarafından hazırlanan gösteri ve sunumlar izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümü tarafından Cumhuriyet ve Bayrak Koşusu düzenledi.

Yapılan etkinlikle alakalı konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak ve atletizm sporunu yaygınlaştırmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Cumhuriyet ve Bayrak Koşusunu düzenledi. Tüm öğrenim kademelerinden öğrencilerin yarıştığı koşuda öğretmenlerimiz ve halkımız coşkulu bir şekilde öğrencilerimizin yanında oldu. Yarışmanın gerçekleştirilmesinde emekleri olan öğretmenlerimize, yarışmaya katılan öğrencilerimize ve yarışmayı coşkulu bir şekilde izleyen halkımıza teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

