Cumhuriyet İlkokulu açılıyor

Yeni eğitim binasında 21 Kasım 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okulun açılışı ile ilgili son hazırlıkları yerinde incelendi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Akkan, “Cumhuriyet İlkokulu eğitim binasının ilçemize hayırlı olmasını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi