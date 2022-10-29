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Cumhuriyet bayramı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Cumhuriyet bayramı

Başkan Köse, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Asırlar boyunca bağımsız yaşamış aziz milletimizin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Köse mesajında, "Cumhuriyet, büyük Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir. Şan, şeref ve destanlarla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.
Cumhuriyetimizin 99 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren aziz milletimizin kahraman evlatları Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar tarihin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur ve umut olmuştur. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken ve gelişirken, bu ilerlemeye ve gelişmeye yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, azimle, çalışarak, omuz verip katkı sağlayacağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Yozgatlı hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Bayramı
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