Cumhuriyet 99 yaşında



Kutlanan törene Şefaatli Kaymakam’ ı Yusuf Ilıca ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca katıldı.

Karaca, “Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” dedi. »Haber Merkezi

