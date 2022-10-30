Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 4
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54

Cumhuriyet 99 yaşında

Şefaatli’ de Cumhuriyet ilanının 99. Yılı coşkuyla kutlandı. 

30 Ekim 2022 Pazar 02:30
Cumhuriyet 99 yaşında


Kutlanan törene Şefaatli Kaymakam’ ı Yusuf Ilıca ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca katıldı.  
Karaca, “Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet 99 Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Coşkulu kutlama
Coşkulu kutlama
Anlamlı etkinlik
Anlamlı etkinlik
Soruları cevapladı
Soruları cevapladı
99 YILLIK GURUR
99 YILLIK GURUR
Kış hastalıklarına dikkat
Kış hastalıklarına dikkat
47’ncisi düzenlendi
47’ncisi düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim