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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor.

12 Temmuz 2022 Salı 15:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın nişan yüzüklerini taktığı çift, önümüzdeki günlerde evlenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in, nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın taktığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Evleniyor
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