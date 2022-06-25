Cübbe giydiler

Üniversite senato toplantısı sonrası doçent ve profesör kadrolarına atanan 6 akademisyen için cübbe giyme ve belge takdim töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademik unvanlarında ilerleme sağlayan bilim insanlarını tebrik ederek cübbelerini giydirdi.

Törende, Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Emine Çölgeçen, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mustafa Fatih Erkoç, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çiğdem Kader’in doçentlik kadrosundan profesörlük kadrosuna ataması yapılırken, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Mustafa Kocakaya, Fen-Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Funda Taşdemir, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çağdaş Caz ve Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bekir Aktaş ise Dr. Öğretim Üyesi kadrosundan doçentlik kadrosuna atamaları yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, doçent ve profesör kadrolarına atanan öğretim üyelerini tebrik ederek bundan sonraki akademik hayatlarında başarılar diledi.

Haber Merkezi