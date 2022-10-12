Çâre Dergisi yayımlandı

Mehmet Âkif'in Mısır günlerinden vefalı dostu, sırdaşı olarak ona gurbeti unutturan İhsan Efendi'nin hayatı ilk defa bir dergide dosya konusu oldu.

Dergide İhsan Efendi'nin ilmi faaliyetlerinin yanında hocalığı ve dostluklarına da mercek tutuldu. İhsan Efendi’nin oğlu Ekmeleddin İhsanoğlu ise dergide bir söyleşi ile babasını anlattı. İhsan Efendi’nin hayatta olan birkaç talebesinden birisi olan Yozgat’ın Başınyayla köyünden Ali İhsan Okur hoca da Mısır günlerini dergide okurlar ile paylaştı. Ayrıca İhsan Efendi’nin kendisine yazdığı mektuplar da ilk defa Çâre Dergisi'nde yayımlandı.

Yayın yönetmenliğini Mustafa Mete, sayı danışmanlığını ise Kâmil Büyüker’in yaptığı dergide ayrıca Güler Doğan Averbek, Yasin Beyaz, Mümin Çakır, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Abdullah Rüştü Kişi, Fulya İbanoğlu, Yusuf Turan Günaydın, Elif Güneşer, Halil İbrahim Güneşer gibi isimler de yazı ve değerlendirmeleri ile katkı sundu. Prof. Dr. Mustafa Kara ise Yozgatlı İhsan Efendi’nin vefatına tarih düşürdü.

1902 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen, 1961 yılında Mısır’da vefat eden ilim ve kültür sahasında Yozgat'ın kadim değeri olan Müderris İhsan Efendi, fotoğraf, belge ve vesikalar eşliğinde ilgili okurlarını bekliyor.

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