Çözüm üretmeye devam

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının amacının Yozgat sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek olduğunu ifade eden Vali Polat, bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözümler üretilmeye devam edileceğini belirtti.

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