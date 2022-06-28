Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
kapalı
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.529,26
ALTIN
971,61
DOLAR
16,58
STERLİN
20,38
EURO
17,54

Çözüm üretmeye devam

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2022 yılı 1’inci dönem toplantısı gerçekleştirildi. 

28 Haziran 2022 Salı 02:11
Çözüm üretmeye devam

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının amacının Yozgat sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek olduğunu ifade eden Vali Polat, bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözümler üretilmeye devam edileceğini belirtti.
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Çözüm üretmeye Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz dolu dolu geçecek
Yaz dolu dolu geçecek
Türk Müziği şöleni
Türk Müziği şöleni
Federasyondan ziyaret
Federasyondan ziyaret
Kurslar başladı
Kurslar başladı
Yağışlar devam edecek
Yağışlar devam edecek
Kaymakamlık uyardı
Kaymakamlık uyardı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim