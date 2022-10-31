Coşkuyla kutlandı

Şehit Beytullah Yeşilay Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan kutlama programına Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yunus Polat programda yaptığı açıklamada, “99'uncu yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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