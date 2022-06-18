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Coşkuyla kutlandı

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, jandarma teşkilatının 183’üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Coşkuyla kutlandı

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen jandarmanın kuruluş yıldönümü programına Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İlçe Belediye Başkanı Ömer Codar, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, Çayıralan Başsavcısı Niyazi Gülünay, Cumhuriyet Savcısı Ömer Ata Türkdönmez, Boğazlıyan Yüksek Okul Müdürü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk büstünün açılması, İlçe jandarma komutanı Haluk Aktan'ın konuşması ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam etti. Program, jandarma personelinin zeybek oynamasıyla sona erdi. »Haber Merkezi 

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Coşkuyla Kutlandı
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