Coşkuyla kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı programa, Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, ilçe protokolü ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut yaptığı açıklamada, “Öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek için bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini geliştirmeyi sağlamak amacıyla Bahar Şenliği’mizi düzenledik. Bahar Şenliğimizin hazırlanması ve sunulmasında emeği geçen idareci, öğretmen, öğrencilerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. Etkinliğin sonunda Yenifakılı Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Haber Merkezi