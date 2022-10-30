Coşkulu kutlama



Hastane bünyesinde gerçekleştirilen kutlama, konferans salonunda düzenlendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladıktan sonra Yozgat Şehir Hastanesi başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan günün anlam ve önemini anlatan bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare’ sözünü hatırlatan Başhekim Kozan şunları söyledi: “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare’ olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, öncelikle; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her zaman yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet; minnet ve şükranla yâd ediyor, aziz milletimin, değerli çalışma arkadaşlarımın, yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri; en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Programda şiir dinletisi, cumhuriyet belgeseli ve hastane çalışanlarının hazırladığı Cumhuriyet Bayramı mesajlarını içeren video izlendikten sonra Küçük Eller Kreşinin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri sahnelendi.

Katılımcıların alkışlarla tempo tuttuğu miniklerin gösterileri büyük ilgi gördü. »Haber Merkezi

