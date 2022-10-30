Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 4
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54

Coşkulu kutlama

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde coşkuyla kutlandı.

30 Ekim 2022 Pazar 02:37
Coşkulu kutlama


Hastane bünyesinde gerçekleştirilen kutlama, konferans salonunda düzenlendi. 
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladıktan sonra Yozgat Şehir Hastanesi başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan günün anlam ve önemini anlatan bir açıklama yaptı.
Açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare’ sözünü hatırlatan Başhekim Kozan şunları söyledi: “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare’ olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, öncelikle; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her zaman yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet; minnet ve şükranla yâd ediyor, aziz milletimin, değerli çalışma arkadaşlarımın, yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri; en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
Programda şiir dinletisi, cumhuriyet belgeseli ve hastane çalışanlarının hazırladığı Cumhuriyet Bayramı mesajlarını içeren video izlendikten sonra Küçük Eller Kreşinin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri sahnelendi. 
Katılımcıların alkışlarla tempo tuttuğu miniklerin gösterileri büyük ilgi gördü. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Coşkulu Kutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anlamlı etkinlik
Anlamlı etkinlik
Soruları cevapladı
Soruları cevapladı
99 YILLIK GURUR
99 YILLIK GURUR
Kış hastalıklarına dikkat
Kış hastalıklarına dikkat
47’ncisi düzenlendi
47’ncisi düzenlendi
Cumhuriyet 99 yaşında
Cumhuriyet 99 yaşında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim