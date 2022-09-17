Coşkulu kutlama

Barbaros İlkokulunda düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Samet Serin ve eşi Şefika Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin izlenmesinin ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Serin, öğrenciler ile sohbet ederek yeni eğitim ve öğretim yıllarını kutladı.

Program, Serin’in emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etmesiyle sona erdi. »Haber Merkezi