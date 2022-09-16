Coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan hemşehrimiz Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Selçuk Can ve Murat Fırat, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler, Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı. Mehteran takımının da katıldığı karşılamada, sporcu ailelerinin yanı sıra ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, antrenörler ve diğer ilgililer yer aldı.

Grekoromen stil 130 kiloda beşinci kez dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Tekrardan böylesine büyük bir başarıyı ülkeme kazandırmak ve 9. kez dünya şampiyonasında madalya kazanmak ve beşinci şampiyonluğu elde etmek benim için gerçekten gurur vericiydi. Bu işin başında bir hedef koymuş ve 'Bu işini bırakana kadar zirvede olmak istiyorum' demiştim. Bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Zorluklarla karşılaştıklarını, sakatlıklar yaşadıklarını ama bunları kimsenin bilmediği vurgulayan Rıza, şunları kaydetti:

"Yine de yılmıyor, çok çalışıyoruz. Bu dünya şampiyonası öncesi büyük sıkıntılar yaşadım ama hiçbir zaman yılmadım, antrenmanlarımı bırakmadım. Kendime verdiğim bu sözü yerime getirdim. Bize sunulan imkanların karşılığını vermek en büyük hedefimdi. Her zaman 'en büyük vefam devletimize' demiştim. Önümde kısa bir zaman var. Önümde 2 Avrupa 1 dünya bir de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var. Kendim için artık son 4 şampiyona diyebilirim. Bu 4 şampiyonayı en iyi şekilde atlatmak ve ondan sonra da huzurlu bir şekilde de bu işi bırakmayı hedefliyorum."

Rıza, kendisine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sponsoru Gamador İnşaat'a teşekkür etti. »AA

