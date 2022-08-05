Coşkulu ilk gün

Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivali ve ilçe belediye teşkilatının kuruluşunun 160. yılının kutlanıldığı etkinliklerde birinci günü coşkuyla geçti. Festivalin birinci gününün farklı etkinliklerle başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Festivalimiz akşam değerli sanatçılarımız Tuğba Çimencan ve Osman Öztuç’un konserleriyle devam etti. Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan meydanları dolduran desteklerini her zaman hissettiğimiz değerli halkımıza teşekkür ederiz” dedi.

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