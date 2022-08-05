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Coşkulu ilk gün

Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Kültür Turizm ve Salep Festivalinin birinci günü büyük bir coşkuyla yapıldı. 

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Coşkulu ilk gün

Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivali ve ilçe belediye teşkilatının kuruluşunun 160. yılının kutlanıldığı etkinliklerde birinci günü coşkuyla geçti. Festivalin birinci gününün farklı etkinliklerle başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Festivalimiz akşam değerli sanatçılarımız Tuğba Çimencan ve Osman Öztuç’un konserleriyle devam etti. Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan meydanları dolduran desteklerini her zaman hissettiğimiz değerli halkımıza teşekkür ederiz” dedi.  
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