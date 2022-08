Coşkulu festival

Perşembe akşamı il protokolü ile ulusal ve yerel basın arasında yapılan voleybol dostluk maçıyla başlayan festival bugün akşam düzenlenecek olan konser ile son bulacak. 3 gün boyunca dolu dolu geçecek olan festivalde bir birinden farklı bir çok etkinlik yer alıyor. Cuma günü sünnet mevlidi ile devam eden festival akşam düzenlen konserler ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirdi.

‘BİZ SİZİN İÇİN VARIZ’

Her yıl düzenli olarak gerçekleştiren Sürmeli Festivali’nin bu sene 21’incisini düzenlediklerini belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara vermiş olduğu muz olduğumuz Sürmeli Festivalimizi bu sene yeniden düzenledik. Geleneksel olan festivalimiz ilimizin kültürünü yaşatmasına vesile oluyor. Milletleri millet yapan değerler vardır. Bunlar değerler o ilin tarihi, kültürü, folkloru, türküleri, milli ve manevi değerlerdir. Sürmelide bizim ortak paydamız, ortak değerimiz, ortak kültürümüz, ortak sevdamızdır. Ortak acımız ortak sevincimizdir. Rahmetli sanatçılarımızın da ifade ettiği gibi sazlarıyla sözleriyle en başında Nida Tüfekçi onun sazıyla hem ulusumuzda hem de uluslararasında Sürmelimiz aynı zamanda tüm dünya insanlarına sunuldu. Sürmelimiz aslında bir türkü değildir, Anadolu’nun sevdası, acısı, kederi, derdidir. Biz anlatmak istediklerimiz birçok değerlerimizi aslında Sürmeli türkümüzün içinde bulduk. Yozgat’ımız manevi ve milli duruşuyla da aslında mümtaz şehirlerimizden biridir. İnşallah öyle olmaya devam edecek. Türkiye de olduğu gibi salgın hastalıktan tüm dünya etkilendi. Pandemi sürecince hiçbir yerde etkinlikler eğlenceler festivaller yapılamadı. Bu sene pandeminin bitmesi ile 21’inci Sürmeli festivalimizi düzenledik. Bugün ve yarın devam edecek olan festivalimiz Pazar akşamı düzenlenecek olan konserimiz ile son bulacak. Düzenlemiş olduğumuz festivalimizde her kesimi hitap eden etkinliklerimiz yer alıyor. Sadece çocuklarımız veya gençlerimizi düşünmedik düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimiz ile tüm vatandaşlarımız düşündük. Tabi dünya büyük bir burhandan geçiyor. Son 2-3 yıldır büyük bir kriz ile mücadele tüm dünya. Ama biz buna rağmen halkımızın rahat yaşaması için hayatını daha iyi sürdürebilmesi için daha yaşanabilir bir Yozgat içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyefendi, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, milletvekillerimiz Yusuf Başer, Ethem Sedef, sayın Valimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri ile hep birlikte Yozgat’ı daha yaşanabilir bir hale getirebilmek içinde mücadele ediyoruz. İnşallah Büyük Camisinden Millet bahçesine, gençlik merkezinden spor alanlarına, yollarından bahçelerine, mahalle konaklarına kadar birçok projemiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde inşallah büyük alt yapı hamlesini başlattık. Yozgat’ın gelecekteki 100 yıllık alt yapı sorununu çözeceğiz. Bunun yanında aslında kültürel ve sosyal faaliyetler ile biz böyle mutlu oluyoruz, sevinç duyuyoruz. İnşallah bunları da sene sonun kadar devam ettirerek hep birlikte olamaya devam edeceğiz. Bizler sizin için varız olmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘NESİLLERE AKTARILMALI’

Festivallerin nesilden nesile aktarılması gerektiğini belirten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Festivalde emeği geçene başta Belediye Başkanımız Celal Köse bey tüm ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten festivaller bizim kültürlerimizi gelecek nesillere aktarmamızda en büyük araç” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETKARIYIZ’

Yozgat’ın değerlerini yaşatmak için bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşaması için buradayız. Bugün burada Yozgat'ı gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Bugün burada Yozgat'ı İç Anadolu'nun yıldızı yapmak için ve tarihin, medeniyetin, paranın, hayvancılığın konuşulduğu, bilimin merkezi haline getirmek için gayret gösteren bizler sizlerin hizmetkarıyız. Bizlere bu görevi tebliğ ettiğiniz için Yozgatlılar adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Eğer bugün burada rahat bir şekilde Sürmeli Festivali gerçekleştiriyorsak, bugün Türkiye etrafımızdaki şer odaklarına rağmen güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak ve devletin imkânlarını vatandaşımıza seferber edebiliyorsak bunun gerçek kahramanı sizsiniz. Sürmeli Festivali'nde bir aradayız ama şuan Dünyada bir ekonomik kriz var, savaş olan bir dünya ve gıdada sıkıntısı çekilen bir dünya var. Ama tüm bu sıkıntıları gidermek için adeta kendini milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yine dünyanın gündeminde ve bir numara. Şuan dünyanın değişik ülkelerinde insanlara bir tutam ekmek gidiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katkısı var. Ama ondan daha önemlisi Cumhurbaşkanımızı diklenmeden dik durduğu için Cumhur ittifakı ile beraber millet düşmanlarına Türkiye düşmanlarına karşı güçlü bir şekilde destek olduğunuz için herkese teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sürmeli Festivalimizde elbette ki çocuklarımız, gençlerimiz var, milli ve manevi değerlerimiz var. Bu değerleri yaşatmak için 21. düzenlemiş olduğumuz Uluslararası boyuta taşımız olduğumuz bu festivalimizi başka gençlerimiz olmak üzere ve Yozgat'ımıza hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘BİR OLMALIYIZ’

Yozgat Valisi Ziya Polat ise yapmış olduğu konuşmada, “Biz bir olduğumuz zaman birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Yozgat’ta bir olduğumuz gibi il dışında da İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Bolu'da, Kocaeli'nde bir olmak zorundayız. Bir olup bu millete hizmet etme yükümlülüğü zorunda olduğumuzu hatırlamak gerekiyor. Devletimiz güçlü her türlü mücadeleyi veriyor. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu festivalimizi de siz istediğiniz için belediyemiz yapıyor. Festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ekibimize teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek olan festivalimizin birlik ve beraberlik içerisinde geçmişimizden aldığımız güçle kol kola, omuz omuza yürüyeceğimiz günlerde buluşmak diliyorum” dedi.

