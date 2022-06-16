Coşkulu etkinlik

Düzenlenen sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Bozkurt, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Öğrencilerin yıl içerisinde yapmış oldukları eserlerin sergilendiği yıl sonu sergisinde İlçe Müdürü Bozkurt, tek tek inceleyerek öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı. Sergi açılışının ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel gösteriler sergilendi. İzleyiciler tarafından büyük bir coşku ile izlenen gösteri tam not aldı. Serginin v gösterinin oldukça güzel olduğuna değinen Bozkurt, “Serginin ve etkinliğin hazırlanması ve sunulmasında emeği geçen başta okul müdürümüz Doğan Alp Çavuşoğlu olmak üzere öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve etkinliğe katılan misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi