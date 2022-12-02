YOBÜ-GGT Başkanı Hakan Akbaş’ın düzenlenmesine öncülük ettiği ‘Çok Yönlülük Seminerleri’. ‘Üniversiteli Olmak’ ana teması etrafında düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim seminerlerine Topluluğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Recep Temel, İş ve Meslek Danışmanı Abdullah Abdulkadir Karaduman’ın yanı sıra farklı bölümlerden öğrenciler katıldı.

‘Meslekte Gelişim, Gönüllülük ve İletişim’ konularını ele alan Abdullah Abdulkadir Karaduman, kişilerin üniversiteli olmayı zihinlerinde doğru anlamlandıramadığı için kariyer sürecinde etkili karar veremediklerini ve bu yüzden üniversite sürecinde nelere odaklanması gerektiğini gündeme getirdi.

Konuşmasında Abdullah Abdulkadir Karaduman, “Üniversite sürecini doğru anlamlandıran birey aslında kendini keşfe çıkıyor.” Dedi.

Keşif yolculuğunda yetenekleri, ilgileri, değerleri ve benzeri gibi konuların ne kadar önemli olduğu ile ilgili hayat hikayelerinden kesitler aktaran Karaduman, mesleki gelişim sürecinde sığ bir bilginin hiç bir işe yaramadığını derinlemesine bir bilginin kişinin kariyer hayatında çok büyük faydaları olduğuna değindi.

Dünyada iki şeyin hiyerarşisi olamayacağını, bunların ise iletişim ve bilginin olduğunu ifade eden Karaduman, sadece mesleki gelişime değil estetik anlamda da gelişim gerektiğini vurguladı. İşi kaliteli yapmanın ve gönüllülük çalışmalarında yer almanın öneminden bahseden Karaduman, gönüllülüğün kişiye ve topluma sağladığı faydalara değinerek gönüllülüğün istihdam sürecinde nasıl bir karşılık buluğunu anlattı.

Oturumu yöneten Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede gönüllüğün çıkar için yapılmaması gerektiği ve içtenlikle yapılan bir iş olduğunu hatırlatarak, gönüllülüğün bireysel gelişime sağladığı faydalı yanların da farkında olmak ama bunu bir çıkar gibi düşünmemek gerektiğine değindi.

‘Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün’ konulu konuşmasında Doç. Dr. Recep Temel, “Üniversite tahsilinin üniversite öğrencisine bir uzmanlık bilgisi kazandırması gerektiği konusunda bir uzlaşı vardır. Bu doğru olmakla birlikte eksik bir yargıdır. Çünkü üniversite, öğrenciye sadece mesleki bilgi kazandırmamalı aynı zamanda onun sosyal kimliğinin gelişimine de katkıda bulunmalıdır. Diğer bir deyişle alanıyla ilgili olduğu kadar yaşamın diğer boyutlarına ilişkin farkındalık geliştirmesine katkıda bulunmalıdır. Bu açıdan farkındalık aslında bir duyarlılık halidir. Bir şeyin yapılırken niçin yapılmasının, yapılmıyorsa niçin yapılmamasının bilincinde olma halidir. Aslında farkındalık bakmakla görmek arasındaki ilişkiye benzer. Herkes bakar ama herkes göremez; görenler ise ancak farkındalık geliştirmiş olanlardır.” ifadeleri konuşuldu.

Farkındalığı gelişmiş bireylerin hem diğer bireylerle olan ilişkilerinde hem toplumsal meselelerde hem de bütün insanlığı ilgilendiren konularda daha duyarlı ve tutarlı düşünceler ve davranışlar ortaya koyacağına değinen Temel, “Örneğin Türkiye nüfusu içerisinde genç nüfus oranının, yüzde 15,3’le AB ülkeleri ve birçok dünya ülkesinden yüksek düzeyde olmasının gelecek namına oluşturduğu potansiyelin; medeniyet kurmuş bir millete ait olmanın iftihar nedeni olduğu kadar sorumluluk da yüklediğinin; bilginin işlevselliği için düşüncelerin davranışlar özelinde uygulanmasının; yeni atılımların önce zihinde şekillendiğinin ve bunun içinde gelişmeleri yakından takip etmek gerektiğinin; bir kişi olunsa veya kalınsa bile yapılması lazım gelenden ödün verilmemesinin ne denli önemli olduğunun farkındalığı sosyal kimlik kazanımının önemli unsurlarını oluşturur. İşte bu farkındalıktır ki, kişiyi şahsiyet sahibi kılar, sıradanlıktan kurtarır, özgün ve özel üretimleri sayesinde güç merkezi haline getirir” dedi.

YOBÜ-GGT Başkanı ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi Hakan Akbaş, eğitimin yaşı olmadığını kişinin ‘80 yaşında bile öğreniyor ise halen gençtir’, sözünün çokça değerli olduğunu ve her şeyi ifade ettiğini ifade ederek, farkına varmak için geç olmadığını farklı olmak için öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi sevmek gerektiğini söyledi katkı ve katılımlarıyla değer katan herkese teşekkür etti.

FİDAN DİKİMİ YAPILDI

Etkinlik sonrasında Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu öğrencilerle birlikte Eğitim Fakültesi civarındaki ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirip, 100 adet fidanı toprakla buluşturdular. Bu etkinliğe katılan öğrencilerden bazıları öğrenirken hem de gönüllülük faaliyetlerini bir arada gerçekleştirmenin gurur verici olduğunun altını çizdiler. »Haber Merkezi

