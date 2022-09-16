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Çok sayıda tipi var

Yozgat Şehir Hastanesi Hematoloji Hekimi Uz. Dr. Asena Başer Dikyar ‘15 Eylül Lenfoma Farkındalık Günü’ dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Çok sayıda tipi var

Lenfoma lenfatik sistemin kötü huylu hastalığı olarak tanımlanabileceğini belirten Başer Dikyar, “Hodgkin ve No-Hodgkin lenfoma olarak iki ana gruba ayrılmak ile birlikte lenfomaların çok sayıda tipi bulunmaktadır. Lenfoma sıklıkla boyun, koltuk altı, kasık gibi yerlerde bulunan lenf bezlerinde büyüme ile kendini gösterir. Bunlara ek olarak 38 dereceyi geçen ateş, çamaşır değiştirecek oranda yoğun gece terlemesi ve son altı ayda ağırlığın yüzde 10’undan fazla şekilde kilo kaybı bulguları olabilmektedir. Alt tiplerine göre bazı lenfomalar daha hızlı ve agresif seyrederken, bazıları ise yavaş seyirlidir. Lenfoma tanısı şüpheli lenf nodunun çıkarılması ve patolojik olarak incelenesi ile konulur. Tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli tedavileri uygulanabilmektedir. Lenfomalar, bu tedaviler ve hedefe yönelik akıllı, ilaçların da kullanıma girmesi ile birlikte tedavi edilebilen, tam iyileşme sağlayan kanser içerisinde bulunmaktadır” dedi. »Haber Merkezi

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Çok Sayıda Tipi Var
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