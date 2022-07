Çocuklarla camide bir gün

Proje kapsamında İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen etkinliklerde Yaz Kur’an Kurslarına devam eden yaklaşık 150 öğrenci, sabah kahvaltısından akşamın ilerleyen saatlerine kadar Bilal Şahin Camii Külliyesinde bir dizi etkinlikte bir araya geldi. Sabah kahvaltısıyla başlayan programda dini bilgiler ve kısa sureler okundu. Din görevlileri nezaretinde beraberce abdestler alınıp vakit namazlarını cami cemaatiyle birlikte saf tutarak kılan çocuklar, spor etkinliklerinden kadim oyunlara kadar çeşitli faaliyetlere katıldı.

Etkinliklerde çocuklarla bir araya gelen İl Müftüsü Ali Gülden, "Bu gün Allah’ın evi olarak tanımladığımız camimizde gün boyu O’nun misafiri olacaksınız. Çocuklar, sizleri çok seviyoruz, sizinle böyle güzel vakitler geçirmek, beraberce yüce Rabbimize ibadetler yapmak, oyunlar oynamak, hep birlikte yeni şeyler öğrenmek çok keyifli oluyor. Sizler yarınları emanet edeceğimiz en değerli varlıklarımızsınız. Sizleri her zaman camilerimize bekliyoruz" dedi.

HEDİYE VERİLDİ

Çocuklara Bilal Şahin tarafından hazırlanan hediyeleri verdi. Ailelerin de katıldığı programda Gülden, "Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçlarını da karşılamakla mükellefiz. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak hem ebeveynlerin hem de din görevlileri olarak bizim vazifemizdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Bu şuurla hareket eden din görevlilerimiz, yavrularımızı bugün sizlerin izni ile misafir edecekler. Her bir görevlimize teşekkür ediyor, çocuklarını bizlere emanet eden anne-babalarını tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

ÇOCUKLAR KAYNAŞTI

Programda, birbirleri ile kaynaşıp oyunlar oynayan çocuklar, din görevlilerinin nezaretinde abdest alıp vakit namazlarını Bilal Şahin Camii’nde cemaatle kıldı. Yatsı namazı öncesi milli ve dini değerler uğruna can veren şehitler başta olmak üzere tüm geçmişler için Yasin-i Şerif okunmasının ardından cemaat ile kılınan yatsı namazı sonrası yapılan dua ile program sona erdi.

»Haber Merkezi