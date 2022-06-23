Çocuklarla buluştu

Ziyaretlerinde çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Açıkgöz, onlara dondurma ikramında bulunarak yüzlerini güldürüyor. Köy ziyaretleri kapsamında İzibüyük köyünü ziyaret eden Açıkgöz’e, İlçe Müftüsü Yasin Baykal ve İzibüyük Köyü Muhtarı Seyit Demirkaya eşlik etti. Çocuklarla buluşarak onlara dondurma ikramında bulunan Açıkgöz, köy sakinleri ile de bir araya gelerek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Açıkgöz, “Hem ilçemiz, hem de köylerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta köylerimizi ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarımızla bir araya gelip istek ve sorunlarını yerinde dinliyoruz. Onlar için buradayız ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz vesilesiyle köyümüz çocukları ile bir araya gelerek onlara dondurma ikramında bulunuyor ve bir nebzede olsa günleri güzelleştiriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz,” dedi. Haber Merkezi