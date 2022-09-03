Çocukların hizmetinde

Açılışa özel ilk gün ücretsiz hizmet veren oyun salonu ile ilgili Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizde çocuklarımızın aktivite alanlarını genişletmek ve eğlenmelerini sağlamak, verimli vakit geçirerek hem fiziksel hem de psikolojik gelişmelerine yardımcı olacak amacıyla ‘Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ altında oluşturduğumuz ‘Kapalı Çocuk Oyun Salonu’nun açılışını gerçekleştirdik. İçerisinde birbirinden eğlenceli oyun konsolları, top havuzu ile çok sayıda oyuncak bulunan kapalı oyun salonu ilk gününde ücretsiz olarak hizmet verecek. Miniklerimizin, çocuklarımızın neşeli vakitler geçireceği eğlence dolu oyun salonumuz hayırlı olsun.” dedi. »Haber Merkezi