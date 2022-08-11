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‘Çocuklarımızın yanındayız’

Yozgat Şehir Hastanesinde, Eczacı Çözüm Derneği'nin destek ve katkılarıyla ‘Otizm Merkezi’ açılıyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
‘Çocuklarımızın yanındayız’

Şehir Hastanesinde otizmli çocukların daha sağlıklı ortamda eğitim ve seans almaları için Çocuk Psikiyatri Uzmanları takibi ve Çocuk Gelişimi Uzmanları eşliğinde açılacak olan merkezde, etkileşim temelli, erken çocuklukta müdahale programı alma olanağına sahip olacak.
Otizm merkezinde incelemelerde bulunan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Çocuklarımızın daima yanındayız. Dünyada her 54 bireyden birinde, Türkiye’de her 44 bireyden birinde otizm görülmektedir. Oran bu kadar yüksekken, otizmli çocuklarımızı görmezden gelemezdik. Bizler her seferinde bu konuda farkındalık oluşturmak adına etkinlikler düzenliyoruz. Onların iyi bir ortamda eğitim alması için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklara otizm tanısı konduğu andan itibaren alacakları eğitim ve ortam çok önemli. Açılacak olan otizm merkezimizle otizmli çocuklar kendini geliştirerek topluma kazandırılıp, hayata daha kolay adapte olmaları sağlanacak. Başta bu projeyi hayata geçirmemizde destek ve katkılarından dolayı hayırseverlerimize ve açılışı için emeklerini esirgemeyen Çocuk Gelişimi Uzmanımız Şüheda Kılıç' a teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi

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Çocuklarımızın Yanındayız
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