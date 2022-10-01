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“Çocuklarımız onur kaynağımız”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
“Çocuklarımız onur kaynağımız”

Ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürü Ahmet Yılmaz'dan eğitim öğretim faaliyetleri ve uygulanan projeler hakkında bilgi aldı.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan son sınıf öğrencileri ile sohbet eden Yazıcı, kitap okumanın hayata ve akademik başarıya kattığı değerler, verimli ders çalışma yöntemleri, belirli gün ve saatlerde rehber öğretmenler ile görüşmenin önemi, üniversite tanıtımları ve hedef belirleme konularında tavsiyelerde bulundu.
Öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelen Yazıcı, derslerin işlenişinde etkili ve uygun metotların kullanılması, deney, gezi, gözlem ve uygulamalara ağırlık verilmesi, bilginin davranışa dönüştürülmesinin önemi, birlikte iş görme ve toplu yaşam kurallarına uyulmasının toplum hayatındaki önemi, Yozgat’ta uygulanan projelerin tanıtımı ve uygulanması konularına değindi.
Öğretmenler ile yaptığı toplantıda görüş alışverişinde bulunan Yazıcı, okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrenci ve çalışmalarına teşekkür ederek, başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Çocuklarımız Onur Kaynağımız
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