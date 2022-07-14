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Çocukları unutmadı

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramında çocukları unutmadı. 

14 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Çocukları unutmadı

Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek çocukların Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Yurtlu, çocuklara zeka küpü hediye etti. Hediye etmiş olduğu zeka küpleri ile çeşitli oyunlar oynayan Yurtlu, çocukların gönlü fethetti. Yurtlu, “Çocuklarla sohbet ederek ve zeka küpü hediyemiz ile zeka küpünü çözmede en hızlı olanı belirlediğimiz güzel bir bayram günü geçirdik” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Çocukları Unutmadı
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