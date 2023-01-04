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Çocukları mutlu eden proje

Yerköy Molla Hüsrev Yurt Müdürlüğü (KYK) öğrencileri, "Şifa oyuncakları projesi" kapsamında devlet hastanesi çocuk servisinde yatan çocuklara oyuncak hediye etti.

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:09
Çocukları mutlu eden proje

Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, Yerköy Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocuklara, gönüllü öğrencilerince toplanan oyuncakların hediye edildiğini söyledi.
"Şifa oyuncakları projesi" kapsamında gönüllülük faaliyeti düzenlediklerini ifade eden Bozer, "Öğrenci ve yurt personelinin katkılarıyla alınan oyuncaklar, hastanede yatan çocuklara hediye edildi. Öğrencilerimizin bu davranışı, hasta çocuklarımızın yüzünü güldürdü." dedi.
Gönüllü öğrencilerden Nurcan Bingöl de projenin duyurulmasıyla arkadaşlarıyla birlikte dâhil olduklarını belirtti.
Bingöl, "Bu projede tüm arkadaşlarımın emeği büyük. Bizler 5 öğrenci olarak hastanede yatan kardeşlerimizin yanında olduk onlara moral vermeye çalıştık. Onların mutlu olması da bizi sevindirdi." diye konuştu. 
»AA

Anahtar Kelimeler:
Çocukları Mutlu Eden Proje
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