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Çocukları kırmadı

Belediye Başkanı Celal Köse, çocuk evinde kalan çocukların sofrasına misafir oldu. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Çocukları kırmadı

Çocukların davetini kırmayan Belediye Başkanı Köse, “Çocuk evlerinde kalan evlatlarımızın davetleri üzerine sofralarına misafir olduk. 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandilimizi yavrularımızla birlikte idrak ettik. Yüce Mevla'mdan evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı ömürler niyaz ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Çocukları Kırmadı
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